"В Подмосковье наблюдается рост спроса на майские праздники. Во многих загородных отелях до 10 мая уже почти нет мест. Высокий спрос на туры в Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов страны", — цитирует главу ведомства Елену Харламову пресс-служба.

В майские праздники 2021 года Подмосковье посетили 2,7 млн туристов. Бронировать отели Московской области можно было в рамках туристического кешбэка со скидкой 20%, добавили в пресс-службе ведомства.