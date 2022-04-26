ОГА выступил с этим сообщением, после того как в ряде СМИ появилась информация, что самолеты облетают воздушное пространство Молдавии в радиусе около 100 км. В ОГА напомнили, что с начала РФ военной спецоперации на Украине воздушное пространство республики было закрыто. Тем не менее, с 21 марта часть воздушного пространства Молдавии была вновь открыта для гражданской авиации со стороны Румынии.

"В связи с этим, а также в связи с тем, что воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации, гражданские самолеты не совершают полеты над воздушным пространством Республики Молдова, таким образом, ситуация с использованием воздушного пространства Молдавии остается неизменной с 21 марта 2022 года", — говорится во вторник в пресс-релизе ОГА.

В условиях чрезвычайного положения воздушное пространство Молдова остается частично закрытым в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Режим чрезвычайного положения был введен парламентом Молдавии 24 февраля на 60 дней, после чего был продлен еще на 60 дней, начиная с 25 апреля.

Во вторник рано утром на телерадиоцентре в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошло два взрыва, в результате которых были повреждены антенны, ретранслирующие радиосигналы в эфире.

Накануне произошло несколько взрывов в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Установлено, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета. В обоих случаях пострадавших нет.

В связи со взрывами в Приднестровском регионе президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности. Заседание намечено на 13:00, в 15:00 Санду выступит с заявлениями для прессы.