Как сообщается в пресс-релизе, в январе-марте выручка составила 516 млн фунтов стерлингов ($656 млн) против 165 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.

Доналоговый убыток сократился на 38% — до 191 млн фунтов по сравнению с 307 млн фунтов годом ранее. Скорректированный убыток снизился до 223 млн фунтов с 329 млн фунтов.

Аэропорт в первом квартале обслужил 9,7 млн пассажиров, как и прогнозировалось. При этом после окончания летнего сезона, в который ожидается повышение спроса на авиаперелеты, компания ожидает существенный спад.

Авиакомпании уже сокращают запросы на обслуживание осенью. "Реалии более высоких цен на топливо, более медленного роста ВВП, войны на Украине и продолжающейся пандемии будут отражаться на спросе, — отмечается в сообщении. — Мы все еще находимся в состоянии пандемии, многие рынки по-прежнему закрыты, около 80% из них требуют (при въезде — ИФ) тестов и вакцинации, а еще одним поводом для беспокойства может стать возобновление ограничений на поездки в Великобританию".

Тем не менее аэропорт улучшил прогноз пассажиропотока в 2022 году до 52,8 млн пассажиров с ранее ожидавшихся 45,5 млн. Это соответствует 65% от объемов доковидного трафика.

Аэропортом Хитроу владеют Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial SA и ряд инвестфирм.