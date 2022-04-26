При этом 54,4% доходов в первом квартале 2022 года были получены за счет сдачи номеров, 30,8% — от услуг общепита, 3,9% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 10,9% — от других услуг.

В целом, в первом квартале туристы в Азербайджане совершили 435,3 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 45,3%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 48,5%. В Гусаре этот показатель составил 10,8%, в Губе — 8%, в Габале — 7,6%, в Шабране — 6,1%, в Нафталане — 3,4%, в Ленкорани — 3,1%, в Нахчыванской автономной республике — 2,3%, в Шемахе — 1,2%, в Мингячевире — 1,1%, в других городах и районах — 7,9%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составил 263,3 тыс. (рост на 6,9%), что составляет 60,5% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 172 тыс., что составляет 39,5% от общего количества ночевок.

Из общего числа иностранных туристов 14,2% составляли граждане РФ, ОАЭ — 12,8% , Турции — 10,3%, Саудовской Аравии — 8,7%, Кувейта — 5,4%, Великобритании — 4%, США — 3,1%, Израиля — 2,6 %, Пакистана — 2,1%, Казахстана — 2%, Германии — 1,7%, Катара — 1,6%, Италии — 1,5%, Ирана — 1,3%, Грузии — 1,3%, Индии — 1,3%, Украины — 1,2%, Нидерландов — 0,8%, Франции — 0,7%, других стран — 23,4%.