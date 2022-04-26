«Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система», и Marriott International расторгли соглашение о сотрудничестве. Отель Marriott Courtyard Paveletskaya переходит под управление Cosmos HG и меняет бренд на Cosmos Hotels. Гостиница продолжит работать в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Cosmos HG, условия действующих броней — цены, категория забронированного номера и состав включенных в нее услуг, правила предоставления услуг и оказывающий их исполнитель не изменятся после смены управляющей компании.

В отеле Cosmos Paveletskaya Hotel 4* 171 комната, в том числе 9 люксов, ресторан на 100 человек, лобби-бар, 4 конференц-зала и тренажерный зал.