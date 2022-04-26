"Принято решение о введении с 20:00 26 апреля 2022 года до 20:00 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах Крыма с 11 до 26 апреля.

Подобный режим будет действовать также на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Глава республики отметил, что в связи с проведением специальной военной операции "продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур".

При этом Аксенов подчеркнул, что обстановка в Крыму остается спокойной.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый", и критический — "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.