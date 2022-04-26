В настоящее время авиакомпания выполняет по маршруту три ежедневных авиарейса.

"Перелёты будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 и Airbus А320. Время вылета — 18:10 (по местному времени). С 26 мая данный рейс будет вылетать ежедневно, в 18:55. Время в пути — 1 час 50 минут", — уточняется в сообщении.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основанная супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Пассажиропоток компании в прошлом году составил 17,8 млн человек, это на 44% больше, чем 2020 году. Занятость кресел была на уровне 86,4% (+13,3 п.п.).

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.