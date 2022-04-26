В частности, авиакомпания "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью.

Также "ЮТэйр" намерен открыть авиарейсы из Грозного в Сургут.

По словам собеседника агентства, обсуждается вопрос о возобновлении авиаперелетов из Грозного в Дубай (ОАЭ). Рассматривается возможность выполнения этих рейсов авиакомпаниями "ЮТэйр" и Red Wings.

Как сообщалось, авиакомпания "ЮТэйр с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 713,837 тыс. человек.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.