«В этом году россияне использовали 145 млн бонусов при покупке авиабилетов и бронировании отелей в майские праздники. Это сопоставимо с данными 2021 года: тогда было потрачено 149 млн бонусов. Топ лидирующих направлений в майские праздники расширился, в списке главных предпочтений при покупке билетов – Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и Владивосток. Самыми востребованными для бронирования стали гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Казани, Владивостока и Краснодара», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

По ее данным, рейтинг самых востребованных зарубежных городов возглавляет Ереван. За ним следуют Стамбул, Минск и Баку.

«Традиционно россияне планируют поездки на майские заблаговременно: пиковые значения по покупкам на праздники этого года в разделе ʺТревелʺ сайта СберСпасибо случились еще в июле-августе 2021-го и в начале апреля 2022», — цитирует пресс-служба Сбербанка генерального директора программы Андрея Писарева.

Он отметил, что порядка 48% списаний бонусов на путешествия пришлось на авиабилеты, а 47% – на приобретение железнодорожных билетов.