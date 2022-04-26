Во время посещения завода во вторник Трутнев напомнил, что в рамках Восточного экономического форума предприятие представило пассажирское речное судно.

"А можете сделать пассажирское морское судно? Нам нужно два пассажирских судна на Курильские острова", — обратился полпред к руководству завода.

"Можем. Мы такую работу проводим с проектантами. Был бы заказчик для перепроектирования. Чтобы понять стоимость судна, нужно определить размерения и пассажировместимость, просчитать стоимость двигателя", — пояснил врио генерального директора завода Андрей Бекасов.

Вице-премьер отметил, что в данном вопросе необходимо поменять позиции и выступить с предложениями.

"Если бы вы назвали цену, мы бы вам нашли заказчика. А вы меняете все местами. Так нельзя, когда я вас спрашиваю, а вы говорите: "Сколько стоит — не знаю, но, если кто-нибудь закажет, я узнаю". Никто не закажет, пока не знает, сколько стоит. Я не говорю, что нужно сказать до рубля, но нужно знать порядок цен", — заметил полпред ДФО.

Бекасов пообещал рассмотреть такой вариант.

Как сообщалось, ранее Трутнев заявил, что на Курильских островах Сахалинской области запустят круизные перевозки, для этого потребуется строительство новых судов.

"Будем осваивать Курильские острова, реализовывать там новые инвестиционные проекты, возить туристические группы. И дальше — жить и работать на Курильских островах, исходя из того, что это без всякого сомнения территория Российской Федерации", — подчеркнул Трутнев.