Прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам на российских самолётах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Вылеты из Нижнего Новгорода — в 10:25, прибытие в Новый Уренгой — в 15:25. Обратно вылеты — в 16:15, прибытие в Нижний Новгород — в 17:35.

С началом июня рейсы будут выполняться по четвергам. Вылеты из Нижнего Новгорода — в 10:55, прибытие в Новый Уренгой — в 15:55. Обратно вылеты — в 16:45, прибытие в Нижний Новгород — в 18:05.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании — "Домодедово" (Москва), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), аэропорт Омска, "Большое Савино" (Пермь) и подмосковный "Жуковский".

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" является основным запасным аэродромом московского авиаузла.