"С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая назначаются два экспресса: Тула — Москва отправлением в 15:51 и Москва — Тула отправлением из Москвы в 10:38", — говорится в сообщении.

Кроме того, изменится расписание ряда пригородных поездов и экспрессов.

В частности, экспресс Тула — Москва будет отправляться из областного центра 30 апреля и 7 мая в 5:44; Москва — Тула отправлением в 20:12 выйдет в рейсы 3 и 10 мая.

Также изменятся дни курсирования некоторых межобластных пригородных поездов: сообщением Калуга-1 — Тула и Узловая — Калуга-1 выполнят рейсы 1 — 3 и 8 — 10 мая.