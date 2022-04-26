Там пояснили, что график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении скорректирован в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

«В период с 30 апреля по 3 мая поезда «Аэроэкспресс», курсирующие на участке Одинцово — Белорусский вокзал, в аэропорт не проследуют», — подчеркнули в пресс-службе.

С 4 мая все аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии со стандартным графиком.

Добраться до аэропорта Шереметьево также можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые 15-20 минут и доставляют пассажиров к терминалам В и С аэропорта. Маршрут проходит по платной дороге, поездка займет 20 минут.