Выставка расположена в специальном вагоне для перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу. В вагоне оборудованы камеры для перевозки конвоируемых, купе начальника караула и состава караула, а также помещение кухни. Также для наглядности установлены манекены конвоиров и конвоируемых в одежде разных лет.

"Работы по переоборудованию вагона были начаты в январе 2018 года. На ремонт и оформление затрачено более 1,5 млн рублей. Большую помощь в создании экспозиции оказали учреждения ГУФСИН: ИК-5, ИК-6, ИК-15, ИК-17, ИК-27, КП-19, база материально-технического и военного снабжения", — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника управления по конвоированию ГУФСИН Евгения Дорошенко.

Также уточняется, что в распоряжение управления по конвоированию ГУФСИН России по краю недавно поступил новый железнодорожный вагон повышенной комфортности. Для удобства конвоируемых лиц в вагоне имеется кондиционер, системы обеззараживания воздуха и воды. Безопасность и охрана при перевозке осужденных обеспечивается с помощью современных средств электронного управления, видеонаблюдения, связи и спутниковой система ГЛОНАСС.

Функции конвоирования уголовно-исполнительная система РФ приняла в 1999 году. Служба по перевозке преступников в Красноярском крае включает в себя три основных направления — это конвоирование автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.