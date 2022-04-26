"По данным агентства по туризму Иркутской области, выделенные средства планируется направить на строительство 14 быстровозводимых отелей общей вместимостью 280 номеров", — говорится в сообщении.

Предполагается, что объем частных инвестиций в объекты составит более 260 млн рублей.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область стала одним из первых регионов, получивших такую субсидию.

"Строительство новых отелей позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, чтобы как можно больше туристов могли отдохнуть в комфортных условиях", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

Модульные отели изготавливаются для любых климатический условий, отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, могут использоваться круглогодично. На возведение такого отеля требуется до трех месяцев. До 70% работ производится на заводе, на площадке осуществляют только сборку здания. Отель может быть размещен на природных территориях с особыми требованиями с учетом категории землепользования.