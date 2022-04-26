В 2022 году Орловская область может получить на эти цели 400 млн руб., в 2023 году — 600 млн руб. Для этого проект планируется включить в магистральный план модернизации инфраструктуры до 2024 года. Такое поручение дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, следует из пояснения к проекту.

Первоначально эти деньги планировалось направить на реконструкцию новосибирского аэропорта "Толмачево", также сказано в пояснении.

В конце прошлого года реконструкцию аэропорта "Южный" обсуждали губернатор области Андрей Клычков и глава Росавиации Александр Нерадько. Они договорились начать проработку плана модернизации объекта. Росавиация предварительно оценивала, что для возобновления работы "Южного" нужен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, модернизация рулежной дорожки и перрона, обновление аэровокзала.

Аэропорт "Южный", расположенный в 6 км от центра Орла, не работает больше 10 лет. До закрытия он был способен принимать воздушные суда с максимальной взлетной массой 98 тонн (Як-42, Ту-154, Boeing-737 и более легкие), а также вертолеты всех типов.

В конце 1990-х аэропорт был базовым для авиакомпании "Трансаэро", которая выбрала орловскую юрисдикцию из-за налоговых льгот. Но в 2004 году "Трансаэро" перебазировалась в Санкт-Петербург, после чего орловский аэропорт стал приходить в упадок. В 2010 году он был исключен из госреестра гражданских аэродромов РФ в связи с отсутствием регулярных вылетов и нарушением требований к госрегистрации и обеспечению безопасной эксплуатации.

Орловские власти не раз планировали восстановление или переформатирование неработающего аэропорта. В 2015-2016 гг. несколько раз объявлялся конкурс на передачу аэропорта в концессию — каждый раз он признавался несостоявшимся из-за подачи менее двух заявок. Обсуждалась также жилая застройка аэродрома, создание на его базе гоночной трассы.

Ближайший от Орла действующий аэропорт находится в Курске на расстоянии около 160 км. Из Москвы в Орел в среднем за 4 часа можно добраться на поездах "Ласточка".