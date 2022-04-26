"С 12 мая международный рейс Air Astana в Лондон будет выполняться из Алматы с остановкой в аэропорту Актау с частотой 2 раза в неделю по четвергам и субботам. Полеты будут совершаться на авиалайнере A321 LR. Пассажиры из Нур-Султана могут воспользоваться внутренним перелетом Нур-Султан — Актау с удобной стыковкой к рейсу Актау — Лондон", — сообщили в компании.

По данным авиакомпании, ПЦР-тесты и вакцинация для въезда в Великобританию не требуются.

"С 27 мая авиакомпания запускает регулярный рейс Алматы-Бодрум по вторникам и пятницам на воздушном судне Airbus A321. С 27 мая по 7 июня доступны акционные тарифы эконом-класса для вылетающих из Бодрума в Алматы", — сообщили в компании.

В информации отмечается, что невакцинированным пассажирам старше 12 лет необходимо иметь с собой справку ПЦР-теста на коронавирус, полученную не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Также принимается экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.