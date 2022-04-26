Распоряжение о выделении средств регионам России накануне подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Из полученных средств 823,9 млн рублей в этом году будет направлено на завершение строительства и сдачу в эксплуатацию участка автодороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2 в объезд с. Мичурино.

Кроме того 865,9 млн рублей направят на создание дорожной инфраструктуры к туристско-рекреационному комплексу "Мамисон". В частности завершится реконструкция автодорожного тоннеля к курорту, начнется реализация двух новых участков автодорог.

Дополнительные 240,4 млн рублей будут направлены на девять мероприятий дорожной инфраструктуры в рамках Генплана Беслана.