В ноябре 2021 года правительство Алтайского края заключило соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ" для реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Совместные усилия направлены на мастер-планирование туристических территорий с целью создания современной инфраструктуры для реализации инвестпроектов. Сейчас специалисты Минстроя России и корпорации "Туризм. РФ" прибыли в Алтайский край для обсуждения вопросов мастер-планирования туристических территорий региона. Рабочая группа приступила к изучению потенциала туристической территории "Предгорье Алтая", в том числе туркластера "Белокуриха горная".

"Загрузка Белокурихи достигает более чем 90%, курорт перегружен. Конечно, развитие нового курорта в области бальнеологии очень важно. На наш взгляд, здесь можно развить новый курортный центр до 2000 номеров, с перспективой роста", — сказал первый заместитель генерального директора корпорации "Туризм.РФ" Денис Секачев.

По его словам, у корпорации "Туризм.РФ" есть "дорожная карта" с регионом.

"Сегодня первый этап: мы приехали посмотреть на эту площадку, после этого мы приступаем к следующему этапу — мастер-планированию данной территории. Мастер-план включает в себя как финансовую часть, интересную для инвесторов, так и градостроительную. Здесь курорт будет построен в едином стиле, с единым архитектурным кодом, с зоной гостеприимства. Здесь все должно быть настроено на то, чтобы туристам было удобно", — сказал Секачев.

Он отметил, что туристы смогут посетить новый курорт в 2025-2026 годах.

В сообщении отмечается, что власти Алтайского края заинтересованы в дальнейшем развитии туризма, в том числе на площадке "Белокурихи горной". В настоящее время правительство края полностью выполняет взятые на себя обязательства по соглашению с корпорацией. Туркластер "Белокуриха горная" развивается на принципах государственно-частного партнерства. За счет бюджетных средств ведется строительство всей необходимой обеспечивающей инженерной и транспортной инфраструктуры. Частные инвестиции направляются на создание туристических объектов. Как отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, в настоящее время на создание инфраструктуры государством направлено более 2,6 млрд рублей, причем основная часть финансирования — порядка 2,2 млрд рублей — поступила из федерального бюджета. К площадке "Белокуриха горная" подведены все необходимые магистральные сети. В настоящее ведется строительство внутриплощадочных сетей. К концу 2022 года планируется завершить строительство уже второй внутриплощадочной автомобильной дороги — до горы Глухариная. Первую дорогу — до горы Мишина — построили еще в прошлом году.