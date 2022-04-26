Спускаемая капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в 13:06 по времени Восточного побережья США (20:06 мск) у берегов Флориды.

На Землю вернулся экипаж космических туристов корабля Crew Dragon компании SpaceX, задержавшийся на Международной космической станции (МКС) шесть дней больше запланированного десятидневного срока. Причиной задержки возвращения экипажа стала непогода в районе приводнения спускаемой капсулы в Атлантике.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами в рамках миссии Axiom-1 в понедельник в 03:50 мск (24 апреля в 20:50 по времени Восточного побережья США) расстыковался с МКС.

В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем в рамках проекта компании Axiom Space был осуществлен 8 апреля. 9 апреля Crew Dragon успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме. Визит на МКС был рассчитан на десять дней.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в последующем планируется совершать два-три раза в год. Следующая миссия туристов на станцию планируется осенью 2022 года.