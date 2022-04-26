На Землю вернулся экипаж космических туристов корабля Crew Dragon компании SpaceX, задержавшийся на Международной космической станции (МКС) шесть дней больше запланированного десятидневного срока. Причиной задержки возвращения экипажа стала непогода в районе приводнения спускаемой капсулы в Атлантике.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами в рамках миссии Axiom-1 в понедельник в 03:50 мск (24 апреля в 20:50 по времени Восточного побережья США) расстыковался с МКС.
В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.
Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем в рамках проекта компании Axiom Space был осуществлен 8 апреля. 9 апреля Crew Dragon успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме. Визит на МКС был рассчитан на десять дней.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в последующем планируется совершать два-три раза в год. Следующая миссия туристов на станцию планируется осенью 2022 года.