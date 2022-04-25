"Гранд Сервис Экспресс" продлевает дополнительный поезд N195/196 сообщением Москва — Симферополь до конца мая. Продажи билетов из Москвы открыты до 27 мая, из Симферополя — до 28 мая", — говорится в сообщении компании в соцсетях.

Отмечается, что компания по мере возможности добавляет дополнительные вагоны в составы курсирующих в Крым/из Крыма поездов.

Как сообщалось, ГСЭ назначила доппоезд с 25 февраля, несколько раз продлевал его курсирование (на фоне данных Росавиации о запрете гражданских полетов в/из Крыма).

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Росавиация 23 апреля в десятый раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, теперь — до 7 апреля. Полеты, таким образом, по-прежнему не осуществляются в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.