«Как сейчас мы понимаем, только туристы-оптимисты могли ждать открытия аэропортов юга России. Те клиенты, которые приобретали у нас туры с авиабилетами на регулярных рейсах, в большинстве еще месяц назад начали аннулировать путевки. Небольшое число оставило наземную авиаперевозку: например, те, кто планировал поехать в Анапу», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он отметил, что около 50% туров в Крым на майские праздники были аннулированы. Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о низкой загрузке отелей Крыма на майские праздники из-за закрытого аэропорта Симферополя. Часть объектов из-за этого перенесли открытие на июнь.

«По Крыму доля проданных туров с авиаперевозкой составила 40% за весь прошлый год. На майские эта доля больше – примерно 70-80%. А в этом году у нас единичные случаи бронирования туров на поездах или личном автотранспорте», — пояснил Ромашкин.

В свою очередь, продажи Анапы и Геленджика на майские в компании выросли примерно на 20%. По словам Ромашкина, изменилась география путешествий: прежде около 50% туристов прилетали в Анапу на самолетах из дальних регионов. Сейчас же курорты получат загрузку за счет путешественников из Ставрополья, Ростовской области, Краснодарского края, которые поедут на собственных автомобилях.

При этом эксперт отметил, что были варианты, когда туристы меняли курорт с закрытым аэропортом на Сочи. «Но больше было отказников, потому что после закрытия аэропортов юга в первый раз, когда в том числе какое-то время не работал и сочинский хаб, туристы стали опасаться и его закрытия в любой момент», — пояснил Ромашкин.

Между тем, клиенты «Интуриста» перенесли больше туров, чем аннулировали. В качестве альтернативы Крыму, Анапе и Геленджику туристы на майские праздники выбирали чаще всего Сочи и Кавминводы. Некоторые согласились оставить только бронь отеля и будут добираться до курортов самостоятельно.

«Доля таких путешественников, купивших авиатуры, по каждому из трех направлений составляла от 32 до 70% в общем объеме продаж курортов юга России», — пояснили в компании.

Власти Анапы на майские праздники ожидают более 80 тыс. туристов, столько же ждут и в Геленджике. За аналогичный период прошлого года Анапу посетили 89 тыс., Геленджик – 73 тыс. туристов.

Росавиация 24 мая в десятый раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны до 1 мая. В частности, речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.