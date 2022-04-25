В состав АИС должны входить справочные информационные системы, инвенторные системы бронирования, системы регистрации пассажиров и багажа, дистрибутивные системы и системы взаиморасчетов, сказано в документе.

Исключительные права на АИС должны принадлежать либо РФ, либо организации, среди учредителей и руководителей которых нет иностранцев или россиян, имеющих гражданство в другой стране. Правообладатель при этом должен иметь инфраструктуру и штатный персонал для обеспечения полного жизненного цикла АИС. Оператором системы будет российская коммерческая или некоммерческая организация.

"Ограничение или блокировка доступа отечественных авиакомпаний, использующих системы, к которым имеют доступ компании, расположенные в иностранных государствах, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок как на внутренних, так и международных линиях", — описывает Минтранс проблему, для решение которой подготовлен проект.

Сейчас крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров систем бронирования — американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз". После введения западных санкций против России Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом".

В России есть две системы бронирования — Leonardo (в числе ее клиентов — Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (им пользуется "Азимут").

В конце марта источник "Интерфакса" сообщал, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами. Для определения контрагента перевозчики до мая должны провести закупочные процедуры. Выбранные подрядчики, как ожидается, подготовят план по переходу авиакомпаний на отечественные системы бронирования до 30 октября 2022 года.