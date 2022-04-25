"В Пятигорске в воскресенье торжественно откроется сезон фонтанов — главное событие развернется у Центрального фонтана, в сквере возле администрации города в 20:00. Гости и жители курорта увидят театрализованные картины из жизни первых курортников из "водяного общества". Актеры расскажут об интересных страницах истории курорта", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в парке Цветник запланированы концерты под открытым небом. Сейчас в парке проходит фестиваль тюльпанов: расцвели тысячи разных сортов этих цветов, а также гиацинты. Развлекательные программы пройдут в главных парках и общественных пространствах города.

В Ессентуках старт открытию сезона фонтанов дадут на обновленном Курортном бульваре. Как уточнил собеседник агентства, 1 мая в 12:00 будет запущен каскад фонтанов. Гостей и жителей курорта будут развлекать концертной программой.

"В полдень одновременно заработают все парковые фонтаны, среди них также и один из самых красивых около старинного памятника архитектуры Верхние Николаевские ванны", — уточнил представитель пресс-службы.

В пятницу, 29 апреля, в 11:00 по старинной традиции у бювета №17 в Курортном парке состоится малое освящение воды в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник".

В Кисловодске 2 мая на Старом озере пройдет общегородской пикник с музыкой и шашлыком. А с 9 мая на курорте заработает первый круглосуточный бювет с тремя видами минеральной воды: традиционный "Нарзан", "Ессентуки-4" и "Славяновская".

В Железноводске 1 мая откроется отреставрированный Владимирский бювет, который не работал более 30 лет. Источник с минеральной водой в нем был найден в 1909 году. Также в этот день на курорте одновременно заработают 25 каскадных фонтанов и свето-музыкальный бюветный фонтан на площадке Смирновского источника.