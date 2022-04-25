"В весенне-летнем расписании авиакомпания возобновляет полеты из Калуги в Казань и Екатеринбург. Казань станет транзитом при перелете из Калуги в Екатеринбург. Для удобства пассажиров рейсы стыкованы так, что остановка в Татарстане составит всего 45 минут", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании "РусЛайн" Александра Крутова.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергами самолетами Bombardier CRJ100/200. Время в пути до Казани составит 1 час 50 минут, до Екатеринбурга — 4 часа.

"РусЛайн" впервые начал летать по маршруту Екатеринбург- Калуга в марте 2019 года.

В настоящее время "РусЛайн" и "Уральские авиалинии" находятся в процессе оптимизации всей маршрутной сети и расписания полетов по Российской Федерации, в целом, в связи со сложившейся геополитической ситуацией. Рейсы из Калуги были временно приостановлены, идет согласование нового расписания полетов.

Авиакомпании являются партнерами международного аэропорта Калуга, самостоятельно работают с пассажирами, уведомляя их об отменах и переносах рейсов, а также оформляя вынужденные возвраты средств в полном объеме или перебронирование на другие даты либо другие аэропорты вылета.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. Из аэропорта выполняют полеты авиакомпании "Азимут" и "РусЛайн".

Аэропорт "Кольцово" находится под управлением "Аэропортов регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.