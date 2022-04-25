Первая группа из пяти птиц появилась в "Лимпопо" осенью прошлого года. Специально к их приезду в "Лимпопо" был построен новый просторный вольер.

В понедельник в зоопарк привезли еще четыре годовалых пингвинов.

"Новые члены семейства прибыли в нижегородский зоопарк из сочинского океанариума. Прежние постояльцы приняли их хорошо, и с удовольствием все вместе проводят время как на суше, так и в воде", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают сотрудники зоопарка, одна из самочек пингвинов отложила два яйца и готовится к материнству.