Red Wings в понедельник открыла базу в аэропорту столицы республики.

"На следующий году нас планы — мы предлагаем правительству рассмотреть такие предложения — нарастить сеть до 10 региональных маршрутов", — сказал Лебединец.

Он отметил, что на данный момент по внутренним перевозкам у компании — четыре основных направления.

"Совместная программа развития межрегиональных маршрутов из Махачкалы в крупнейшие агломерации РФ подтягивает большое количество людей, которые начинают генерировать рабочие места", — подчеркнул Лебединец.

Он добавил, что в регионах РФ маршрутной сетью авиакомпании охватывается примерно 25 млн человек.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Компанию контролирует госкорпорация "Ростех". В парке авиаперевозчика в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777. Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.