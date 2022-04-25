В понедельник в аэропорту прошла церемония, посвященная открытию базы авиакомпании. В ней приняли участие первый заместитель гендиректора Red Wings Андрей Лебединец, генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как сообщил Абдулмуслимов на пресс-конференции после церемонии, в последние годы авиасообщение развивается высокими темпами. Это связанно с привлечением новых перевозчиков в регион, созданием благоприятных условий для авиакомпаний и другими факторами.

Аэропорт Махачкала по итогам 2021 года обслужил более 2 млн человек, что в 1,4 раза больше уровня 2020 года. В прошедшем году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний общей площадью более 8 тыс. кв. м и пропускной способностью 190 пассажиров в час.

Кроме того, введен новый пункт пропуска через государственную границу РФ, позволяющий одновременно обслуживать пассажиров на вылет и прилет.

По словам Абдулмуслимова, в настоящее время важной задачей является развитие межрегиональной маршрутной сети в обход московского авиационного узла. В этой связи за последнее время в рамках федеральной программы субсидирования региональных авиаперевозок совместно с авиакомпаниями удалось открыть ряд востребованных региональных направлений в такие города, как: Краснодар, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону Симферополь, Саратов, Сочи, Новосибирск, Уфа, Минеральные Воды, Астрахань, Нижневартовск и Новый Уренгой.

"Дальнейшее расширение авиамаршрутной сети республики является приоритетным направлением социально-экономического развития республики с учетом имеющегося туристического потенциала Дагестана", — сказал Абдулмуслимов.

Как сообщалось ранее, в этом году у Red Wings сформировалась обширная маршрутная сеть из Махачкалы — около десяти российских и международных направлений.

Red Wings имеет базу в Москве, а также активно наращивает присутствие в регионах, прежде всего, в екатеринбургском "Кольцово", где забазировала несколько самолетов Superjet 100 (SSJ-100). Большая сеть, в основном из региональных направлений, формируется в этом году также из Самары и Нижнего Новгорода.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. В ее парке в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777.

Компанию контролирует госкорпорация "Ростех".