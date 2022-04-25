Стартовая цена контракта была определена в размере 120 млн рублей, ценовые предложения участников процедуры не указаны.

В числе допущенных к отбору претендентов на проектный подряд также были АО "ЦНИИПромзданий", ООО "Прогресстех", АО "Новая Авиация", ООО "Ассманн Бератен + Планен", ООО "Спектрум-Холдинг".

НИИ "Аэропроект" — головная проектная организация Росавиации в области развития наземной инфраструктуры гражданской авиации.

Как сообщалось, победителю предстоит разработать проектную документацию по реконструкции, строительству, модернизации и ремонту пассажирского терминала, грузового терминала, инженерных сетей и коммуникаций международного аэропорта, а также получить положительное заключение Главгосэкспертизы России в отношении этой документации.

Общая площадь здания нового пассажирского терминала переменной этажности составит около 25 тыс. кв. м. Первый и второй этажи станут основными уровнями обслуживания пассажиров, на третьем этаже будет расположена галерея прилета. Предусмотрено строительство телетрапов для пассажиров внутренних и международных линий, а также выходов на посадку к перронным автобусам. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составит не менее 360 пассажиров в час, на международных — не менее 220 пассажиров в час.

Компания "АБС Оренбург", учрежденная ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов" на паритетных началах, в сентябре 2021 года приобрела на торгах 100% акций АО "Международный аэропорт "Оренбург". В числе условий для покупателя — погашение долгов АО на 1,2 млрд рублей за приобретенные в 2014 году самолеты L-410 и строительство в течение 4 лет нового аэропортового комплекса стоимостью не менее 3,6 млрд рублей.

По заказу ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" "Производственное объединение "Возрождение" (Санкт-Петербург) проведет в Оренбурге реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".