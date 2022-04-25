Полеты будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных Airbus A330.

В начале марта "Аэрофлот" отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Совет директоров "Аэрофлота" на заседании в понедельник планировал обсудить досрочный выкуп восьми Airbus A330-300 по сделкам финансовой аренды.