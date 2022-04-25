Как пишет издание, турист не стал получать обязательное в Риме разрешение на использование дрона для фото- или видеосъемки и регистрироваться в национальном органе гражданской авиации. Во время запуска беспилотника владелец потерял управление, в результате чего дрон врезался в крышу Палаццо Венеция — бывшего представительства Венецианской республики при апостольском престоле. Беспилотник обнаружила служба безопасности здания, позже его изъяла полиция.

Палаццо Венеция известно тем, что в 1929 году в нем разместил свой рабочий кабинет Бенито Муссолини, который позже выступал с балкона этого здания перед толпой, в том числе с речью о вступлении Италии во Вторую мировую войну. Сейчас в здании располагается музей.

Инцидент с аргентинским туристом — не первое происшествие с дронами путешественников в Италии за последнее время. Так, на прошлой неделе дрон, принадлежащий двум мексиканским туристам, врезался в Пизанскую башню.