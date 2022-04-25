"Произошла серьезная трансформация гражданской авиации. У нас нет самолетов, которые принадлежат зарубежным авиакомпаниям, которые бы требовали их возврат. У нас сегодня 15 самолетов Superjet 100. Мы к лету еще две машины доберем, осенью еще машины придут. Мы видим, что есть целесообразность серьёзно переключаться на международные маршруты", — пояснил Лебединец.

Он отметил, что в этом году серьезный всплеск продажи авиабилетов компании.

"У нас в прошлом году в апреле-мае на лето в сутки продавалось билетов 30-40. Сейчас мы продаем в сутки 150-180 билетов и нас это очень радует", — сказал Лебединец.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Компанию контролирует госкорпорация "Ростех". В парке авиаперевозчика в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777. Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.