"Снег "открыл" маршруты Прибайкальского национального парка. Классы пожарной опасности во всех участковых лесничествах — не выше 1", — говорится в сообщении.

По информации учреждения, маршруты по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) и рядом открыты с минувшей субботы, все остальные — с понедельника.

Как сообщалось, с 15 апреля "Заповедное Прибайкалье" приостановило выдачу разрешений на посещение трех маршрутов КБЖД из-за природных пожаров. По состоянию на 18 апреля возгорания были потушены, устанавливались причины и оценивался ущерб.

С 18 апреля на территориях Еланцинского и Берегового лесничеств из-за высокого — 4 — класса пожарной опасности были закрыты четыре маршрута: "д. Бугульдейка — Б. Марта — д. Петрова", "Тажераны", "п. Тырган — урочище Саган-Заба", "Черноруд — Сарма — д. Курма".

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.

В состав нацпарка входит самый большой и единственный обитаемый остров Байкала Ольхон, являющийся популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.