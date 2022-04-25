ООО "Амар" зарегистрировано 22 апреля 2022 года в селе Турка Прибайкальского района Бурятии (там находится туристская особая экономическая зона "Байкальская гавань").

Напрямую Буйнову в новом ООО принадлежит 1%, еще 99% числятся за контролируемым им ООО "ИК "Верхняя Ангара" (последнее участвует в цепочке владения ООО "Иркутская нефтяная компания").

"Интерфакс" направил в ИНК запрос для комментария.

Ранее сообщалось, что Буйнов проявлял интерес к земельным участкам на бурятском берегу Байкала. В 2015 году он приобрел 33 земельных участка у физлиц, а затем еще 12, а позже объединил их в один участок, общая площадь составила почти 860 га. Прокуратура сочла, что участок проходит вдоль береговой линии, которая предназначена для общего пользования. Ведомство также посчитало, что участки относятся к землям водного фонда, и в 2019 году подало в Баргузинский райсуд Бурятии заявление о незаконности формирования участка Буйнова. Суд первой инстанции отказал прокуратуре в его удовлетворении, после чего Верховный суд Республики Бурятия в 2020 году отменил это решение.

Представитель Буйнова ранее заявлял "Интерфаксу", что покупка бизнесменом земли на берегу Байкала — это личный проект, который был направлен на изучение и сохранение озера и прилегающих территорий.

ООО "Иркутская нефтяная компания" — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК — газохимический кластер, который ИНК создает в Усть-Куте.