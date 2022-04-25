"Мы реставрировали памятники в усадьбе "Кусково", а сам лесопарк у нас был в тяжелом состоянии, его надо реабилитировать. Пруды надо реабилитировать, благоустроить, освещение, безопасность", — сказал Собянин в ходе посещения района Вешняки в понедельник.

По словам мэра, проект должен быть реализован так, чтобы местные жители получили возможность заниматься спортом, но при этом не пострадало природное окружение усадьбы.

Собянин выразил надежду, что проект реализуют к осени.

Реабилитация лесопарка усадьбы "Кусково" площадью 287 га началась в 2022 году.

Ожидается, что в результате там высадят 850 деревьев и более 7 тыс. кустарников, разобьют цветники и газоны, очистят семь прудов.

В парке появятся беговые и велосипедные маршруты протяженностью почти 12 км, 20 спортивных площадок. Кроме того, на местном стадионе "Фрезер" оборудуют футбольное поле с подогревом и трибунами на 300 мест.

Музей-усадьба "Кусково" — памятник русской усадебной культуры XVIII в., в котором находится единственный в Москве образец французского парка усадьбы с мраморными скульптурами, прудами и павильонами.