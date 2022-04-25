«Запись на подачу документов в наших центрах открыта в полном объеме», — говорится в сообщении оператора.

Как сообщалось, Швейцария со 2 мая снимает ограничения на въезд туристов, введенные из-за пандемии коронавируса. С этого дня будут действовать обычные правила въезда.

Для поездки в Швейцарию россиянам необходима виза, выданная консульством этой страны или одной из стран шенгенского соглашения. По информации TLS, россиянам, которые планируют визит с целью туризма с проживанием в отеле или арендованной квартире, выдается туристическая виза типа C на срок не более 90 дней.