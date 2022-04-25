"Мы видим, к сожалению, по загрузке на майские праздники, что она разительно отличается от прошлогодней. Это не более 25%... Ключевым фактором отмен (броней — ИФ) является логистика", — сказала Литовко на аппаратном совещании в понедельник.

Она напомнила, в прошлом году загрузка отелей в начале мая составила 90%.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предположил, что решения по доступности курорта с точки зрения логистики будут приняты на этой неделе.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине. 23 апреля в десятый раз был продлен запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, в число которых входит и крымский.

Как сообщалось, турпоток в Севастополь растет ежегодно на 12-13%. В 2021 году город принял около 650 тыс. туристов.