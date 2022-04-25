"Жители и гости города во время поездки в общественном транспорте смогу узнать об истории микрорайонов Казани, исторических зданиях, названиях улиц, народных топонимах, ландшафте, парках и природных зонах, мемориальных досках и памятниках; городских легендах, традициях, событиях; достопримечательностях, примечательных фактах, известных личностях; важнейших объектах социальной инфраструктуры и учреждениях культуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию этого проекта, который создается совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка, вдохновил "Поезд родных языков", который начал курсировать в метро в 2021 году, в Год родных языков и народного единства.