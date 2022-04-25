Сегодня в 13:40 ФПК увеличит число доппоездов между Петербургом и Москвой на майские праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура ОАО "РЖД") для обеспечения перевозки пассажиров на майские праздники вводит дополнительные поезда на маршруте Москва — Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).