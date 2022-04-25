Кроме того, вводятся одноэтажные поезд N56 Москва-Петербург 3 и 7 мая, N128 Москва-Петербург 3 мая, N161 Петербург-Москва 10 мая, N162 Москва-Петербург 30 апреля, N209 Петербург-Москва 1 и 9 мая, N231 Петербург-Москва 5 мая, N232 Москва-Петербург 10 мая, N233 Петербург-Москва 29 апреля и 2, 4, 5, 7, 9 мая, N234 Москва-Петербург 29 апреля и 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 мая, N238 Москва-Петербург 30 апреля и 7 мая, N255 Петербург-Москва 30 апреля и 2, 4, 7 мая, N257 Петербург-Москва 9 мая, N258 Москва-Петербург 1 мая, N267 Петербург-Москва 3 мая, N279 Петербург-Москва 7 мая, N288 Москва-Петербург 30 апреля и 7 мая.
Ранее сообщалось, что ФПК уже назначила дополнительные поезда по маршруту Москва-Петербург на майские праздники. Были назначены поезда 56 Москва-Петербург 2 мая, N127 Петербург-Москва 5 и 10 мая, N208/209 Москва — Великий Новгород — Петербург 29 апреля и 6 мая, N255 Петербург-Москва 1 и 8 мая, N258 Москва-Петербург 9 мая.