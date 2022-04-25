"Генеральное консульство Эстонской Республики в Санкт-Петербурге закрыто. Для получения визовых и консульских услуг обращайтесь, пожалуйста, в посольство Эстонской Республики в Москве", — говорится в сообщении на сайте консульства.

До 29 апреля дипмиссия еще будет выдавать готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство.

"Документы, которые не были получены до 29.04.2022, будут отправлены в посольство Эстонской Республики в Москве. Ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в Посольство", — сообщили в консульстве.

Там отметили, что все визовые ходатайства, принятые до 25 апреля, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты, сообщили в диппредставительстве.

На прошлой неделе генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге сообщило, что с 25 апреля прекращает принимать заявления на выдачу упрощённого транзитного документа, а с 29 апреля не будет оказывать остальные консульские услуги. Со 2 мая по всем консульским вопросам нужно будет обращаться в посольство Литвы в России.

Также на прошлой неделе генконсульство Латвии в Санкт-Петербурге сообщило, что прекратит работу 1 мая.

Еще раньше МИД РФ отозвал согласие на работу генеральных консульств Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. Сотрудники дипмиссий были объявлены персона нон грата. От них потребовали покинуть территорию России. В МИД объяснили, что такое решение было принято "на основе принципа взаимности" после того, как генеральные консульства России были закрыты в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.