По два дополнительных рейса между городами в обе стороны будут запущены 10 мая.

Таким образом, в этот день 17 пар "Сапсанов" сделают между Москвой и Петербургом 34 рейса, что, как отмечают в РЖД, является рекордной интенсивностью.