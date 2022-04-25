По два дополнительных рейса между городами в обе стороны будут запущены 10 мая.
Таким образом, в этот день 17 пар "Сапсанов" сделают между Москвой и Петербургом 34 рейса, что, как отмечают в РЖД, является рекордной интенсивностью.
По два дополнительных рейса между городами в обе стороны будут запущены 10 мая.
Таким образом, в этот день 17 пар "Сапсанов" сделают между Москвой и Петербургом 34 рейса, что, как отмечают в РЖД, является рекордной интенсивностью.
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