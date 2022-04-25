"По итогам встречи с предприятиями, осуществляющими перевозки на курорте, принято решение направить письмо в Минтранс с предложением рассмотреть вопрос о снятии части НДС и льготному лизингу. От представителей санаторно-курортной отрасли есть предложение по продлению системы туристического кешбэка, чтобы сделать его круглогодичным", — говорится в сообщении.

Совещания по мерам поддержки проводились с руководителями градообразующих предприятий и предпринимателями.

По информации администрации, "в условиях внешних санкций экономика Сочи остается стабильной. В городе действует около 35 тыс. объектов бизнеса".

"Только с начала марта открылись 130 предприятий. На федеральном, краевом и муниципальном уровнях разработано свыше 300 мер поддержки для различных категорий предпринимателей", — подчеркивает пресс-служба.

"Задача сейчас дойти до каждого и рассказать, что эта поддержка существует. Что развивать свое дело можно и нужно, инструменты для этого есть. Если у предпринимателей есть четкие планы развития, есть перспективы, мы готовы помогать, консультировать в вопросах земельного, имущественного характера, коммунального обеспечения. Это поможет укрепить экономику города, увеличить базу вакансий для сочинцев", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.