Совещания по мерам поддержки проводились с руководителями градообразующих предприятий и предпринимателями.
По информации администрации, "в условиях внешних санкций экономика Сочи остается стабильной. В городе действует около 35 тыс. объектов бизнеса".
"Только с начала марта открылись 130 предприятий. На федеральном, краевом и муниципальном уровнях разработано свыше 300 мер поддержки для различных категорий предпринимателей", — подчеркивает пресс-служба.
"Задача сейчас дойти до каждого и рассказать, что эта поддержка существует. Что развивать свое дело можно и нужно, инструменты для этого есть. Если у предпринимателей есть четкие планы развития, есть перспективы, мы готовы помогать, консультировать в вопросах земельного, имущественного характера, коммунального обеспечения. Это поможет укрепить экономику города, увеличить базу вакансий для сочинцев", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.