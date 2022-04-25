На внутренних линиях перевезено 2,0 млн пассажиров, что на 15,7% ниже аналогичного периода 2021 года.

Процент занятости пассажирских кресел снизился на 3,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,5%.

Пассажиропоток за январь-март по группе "Аэрофлот" сократился на 15,4% и составил 8,504 млн человек.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в марте 2022 года снизится год к году в диапазоне 14-29%, прогнозировали ранее опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвестбанков.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков. Кроме того, из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Также западных лессоров обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду самолеты.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% — у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на Московской бирже.