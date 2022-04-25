"(Сбои- ИФ) Никак не повлияют. Нужно понимать, что безопасность судоходства обеспечивается комплексом мер и систем оборудования, в котором спутниковая навигация — лишь один из компонентов. При плавании в открытых акваториях каждый судоводитель обязан обладать и уметь применять навыки определения местоположения судна с использованием традиционных методов навигации", — сообщили в ведомстве.

"В закрытых акваториях, морских портах и на подходах к ним, узкостях и т.д., работают системы управления движением судов, использующие информацию о местоположении судна, полученную при помощи радиолокационных и оптических средств", — отметили в Росморречфлоте.

"На всех российских судах установлены приемники системы ГЛОНАСС", — отметили в агентстве.

Из спутниковых навигационных систем в международном судоходстве также используются не связанные с американской GPS системы Бейдоу (Beidou, Китай) и Галилео (Galileo, ЕС), добавили в Росморречфлоте.

Ранее СМИ сообщили, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской навигационной спутниковой системы GPS. В самом ведомстве заявили, что оно "превентивно уведомило заинтересованные организации и авиакомпании по данному вопросу" после получения информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS. Отключение или нарушение работы GPS на территории РФ не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов, утверждали в Росавиации.