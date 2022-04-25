«На сегодняшний день куплено 170 тыс. путевок, родителям возвращена сумма более 2,5 млрд рублей. В прошлом году в программе участвовали более 1,5 тыс. лагерей, это около 70% от их общего числа. В этом году мы прогнозируем увеличение количества лагерей, которые участвуют в программе, до 1,8 тыс. Практически все лагеря будут подключены. По просьбам родителей и общественных организаций включили также летние палаточные лагеря», — сказал он в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко подчеркнул, что правительство обращает особое внимание организаторов отдыха на соблюдение всех норм и правил, так как отдых «должен быть комфортным и безопасным».

Программа детского кешбэка стартовала в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кешбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой «Мир». В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

Как напомнил Чернышенко, из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. За счет этих средств около 450 тыс. ребят смогут отдохнуть и поправить здоровье в лагерях с 50% скидкой.