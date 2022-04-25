«В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период. Ростуризм зарезервировал средства на эти цели. О датах мы дополнительно сообщим», — сказал он на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как напомнил Чернышенко, всего в этом году программой кешбэка воспользовались более 2,5 млн россиян, им возвращено почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил около 44 млрд рублей.

«Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спрос граждан на внутренний туризм. Если сравнивать этот год с предыдущим, путешествия по России с кешбэком туристы стали бронировать в пять раз чаще. Можно утверждать, что программы туристического и детского кешбэка в текущей экономической ситуации оказались крайне востребованными», — сказал вице-премьер.