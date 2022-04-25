Посетителям расскажут о взаимоотношениях Петра I и Бориса Петровича Шереметева, о современной истории усадьбы как места исторической памяти "начала славных дел".

Среди уникальных экспонатов музейной коллекции музыкальных инструментов — современников эпохи — сохранилась литавра, на корпусе которой изображена сцена поднесения Петру I титула Императора Всероссийского.

"Большая часть жизни фельдмаршала (Шереметева — ИФ) прошла в военных походах под звуки сигналов военных барабанов. "Барабанцы" и "набаты" были любимыми инструментами Петра I еще в детстве — будущий император состоял барабанщиком первой роты "потешного" Преображенского полка. Простым драгунским барабаном Петр владел виртуозно. Жизненный путь фельдмаршала как главы русской армии прошел под звуки военных сигналов полковых оркестров", — отмечают в музее.

На выставке дуэт двух исторических деятелей будет представлен в портретах, каждый из которых имеет свою историю создания и бытования.

Открытием для посетителей выставки станут несколько эскизов, которые были подарены музею в 2013 году Международным благотворительным фондом "Константиновский" в составе Коллекции театрально-декорационного искусства Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. На них изображены павильоны, выстроенные на Царицыном лугу к празднествам 200-летия со дня рождения первого русского императора, призванные популяризировать имя Петра I в 1872 году.

350-летие Петра отмечается в 2022 году.