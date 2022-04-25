"Население Командорских островов несколько десятилетий фактически являлось заложниками правовой коллизии. Почти 30 лет природоохранный режим, предусмотренный для заповедников, фактически запрещал местным жителям, в том числе коренным малочисленным народам севера, вести полноценную хозяйственную деятельность. Изданием постановления правительства РФ 720 данная правовая коллизия устранена", — говорится в сообщении министерства.

При создании заповедника в 1993 году в его границы были включены село Никольское и прилегающая прибрежная полоса Тихого океана шириной 5 миль, при этом российское законодательство не позволяет изымать из территорий заповедников уже включенные в них земли, отметили в Минприроды РФ.

"Преобразование заповедника "Командорский" в национальный парк позволит выделить на его территории зону хозяйственного назначения, зону традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования, что позволит коренным малочисленным народам осуществлять традиционные виды деятельности без необходимости получения разрешений на посещение национального парка", — добавили в пресс-службе.

Село Никольское — единственный на данный момент населенный пункт Командорского архипелага, расположенный на острове Беринга, крупнейшем из четырех, а также единственный населенный пункт Алеутского муниципального округа. По данным Росстата, постоянное население последнего на 1 января 2021 года — 671 человек.