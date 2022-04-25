"ГЗК согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству гостиницы по адресу: ул. Марии Ульяновой, вл. 17А. Разрешительная документация на объект не выдавалась. На территории расположен магазин площадью около 800 кв. метров. В дальнейшем участок будет использоваться по существующему положению", — рассказали в комитете.

Там пояснили, что земельный участок площадью около 0,08 га был предоставлен инвестору в 2006 году. Инвестор планировал возвести гостиницу общей площадью 6 982 кв. метра. Особыми условиями договора установлены сроки осуществления строительства в 2010-2011 годах. Однако при проведении публичных слушаний большинство участников высказались против реализации проекта. В связи с этим принято решение о расторжении договора аренды земельного участка в одностороннем порядке.