"У нас есть отдельная рабочая карта именно по гражданской авиации. Она достаточно объемная и имеет вопросы как экономического характера, так и вопросы безопасности полетов, авиационной безопасности, вопросы поиска, спасания и многие другие. Поэтому по многим направлениям работаем, в том числе и по вопросам уменьшения тарифов для белорусских перевозчиков", — сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Эта тема достаточно актуальна. В том числе мы предлагаем рассмотреть вопрос каботажа, как грузового, так и пассажирского. То есть возможность выполнять белорусскими перевозчиками рейсов по территории Российской Федерации. Еще раз повторюсь, как грузовых, так и пассажирских. Мы с нашими коллегами сейчас все это очень активно обсуждаем. До конца года мы должны фактически по всем пунктам этих дорожных карт выдать соответствующие решения", — продолжил Сикорский.

По словам специалиста, Белоруссия внимательно следит за ситуацией вокруг закрытого Россией воздушного пространства.

"Мы сейчас внимательно отслеживаем ситуацию с открытием этой зоны, потому что она значительно влияет как на длительность перелета, так и на экономические показатели каждого рейса. Но все это не имеет никакого значения, если не будет обеспечена безопасность. Как департамент по авиации мы получаем информацию из различных источников, анализируем ее, и в случае открытия этой зоны Российской Федерации мы из всех источников еще раз дополнительно проанализируем информацию и примем решение допускать наших перевозчиков по полетам по определенным маршрутам после того, как мы будем уверены и у нас будут определенные гарантии безопасности воздушных перевозок", — отметил Сикорский.